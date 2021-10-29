Эксперт рассказал, когда РФ выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом

Четвертая волна коронавируса, которая накрыла Россию этой осенью, не последняя. Весной могут быть еще одна-две вспышки. Такое мнение высказывают врачи.

Пока неизвестно, когда закончится и нынешний всплеск. Тем более что на так называемые ковикулы многие все же отправились путешествовать. А это значит, что риск завоза новых случаев достаточно высокий.

Профессор вирусологии, глава лаборатории особо опасных инфекции ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов рассказал, когда Россия выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.