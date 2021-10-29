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Общество

11:45

В Москве выявили 7 511 новых случаев заражения коронавирусом

общество видео Станислав Кулик

В Москве за сутки выявили 7 511 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 5 134 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области положительный результат теста на ковид за сутки получили 2 556 человек. Выписали по выздоровлению 3 264 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 39 849 случаев заражения коронавирусом. В 3 442 (8,6%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 8 432 546 случаев. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии – 0,19%, Камчатском крае – 0,2% и Туве – 0,24%.

Уже 246 миллионов человек заразились коронавирусом с начала пандемии в мире. Сейчас болеют 18 миллионов. 75 тысяч пациентов находятся в тяжелом или критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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