Нерабочие дни не отразятся в производственном календаре

Нерабочие дни не отражаются в производственном календаре. И это ставит в тупик кадровиков. В связи с этим возникает ряд вопросов, что отмечать в табеле, продлять ли отпуска и как рассчитывать больничный.

По словам эксперта, никак не повлияют нерабочие дни и на размер зарплаты. Также специалист добавила, что большая часть компаний продолжает работать, ведь руководители на свое усмотрение определяют перечень сотрудников, необходимых для функционирования предприятий.

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