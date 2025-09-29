Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

"Интервью": Василий Фивейский – о грантах на бесплатное обучение

"Атмосфера": 10 градусов ожидается в Москве днем 27 сентября

Обладательница роз за 1,5 млн рублей не узнала свой подарок в "вирусном" видео в Сети

День работников дошкольного образования отметят в России 27 сентября

Роспотребнадзор опроверг информацию о росте кишечных инфекций в РФ

Телевизор за 400 тысяч рублей повредили в московском ТЦ

"Атмосфера": 11 градусов ожидается в Москве вечером 26 сентября

Столичные экологи предупредили что у лосей, лис и медведей начался брачный сезон

"Специальный репортаж": ювелирные украшения

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Москвичка с пересаженным сердцем родила здорового ребенка в городской клинической больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова. Ранее у женщины диагностировали нарушения сердечного ритма и хроническую сердечную недостаточность.

В Москве запущен проект "Стану мамой", в рамках которого почти 270 тысяч жительниц города сдали анализ на антимюллеров гормон (АМГ), чтобы оценить свою способность к зачатию, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В парке "Кузьминки-Люблино" прошел масштабный форум школьного туризма. Он объединил почти 10 тысяч учеников столичных образовательных учреждений.

Читайте также
обществогородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика