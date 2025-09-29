Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Москвичка с пересаженным сердцем родила здорового ребенка в городской клинической больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова. Ранее у женщины диагностировали нарушения сердечного ритма и хроническую сердечную недостаточность.

В Москве запущен проект "Стану мамой", в рамках которого почти 270 тысяч жительниц города сдали анализ на антимюллеров гормон (АМГ), чтобы оценить свою способность к зачатию, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В парке "Кузьминки-Люблино" прошел масштабный форум школьного туризма. Он объединил почти 10 тысяч учеников столичных образовательных учреждений.

