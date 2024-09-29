На "Авито" появилось объявление о продаже вокзала платформы Ленинская в Домодедове

На "Авито" на этой неделе появилось объявление о продаже вокзала платформы Ленинская в Домодедове. Здание в стиле сталинского ампира находится недалеко от музея-заповедника "Горки Ленинские".

Заявленная стоимость была 550 миллионов рублей. Однако позже владелец здания заявил, что ничего продавать не планировал, но хотел привлечь внимание и арендаторов. Чем же уникально это здание? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

