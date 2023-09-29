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29 сентября, 21:15

Общество

Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 октября 2023 года

Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 октября 2023 года

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С 1 октября россиян ждет ряд изменений. В первую очередь, вводится штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Кроме того, если гражданин не сообщил в военкомат об изменениях своих данных, его оштрафуют на 5 тысяч рублей.

Кроме того, с начала октября двухфакторная аутентификация для входа на портал "Госуслуги" станет обязательной. Помимо пароля будет запрашиваться еще одно подтверждение, например, код из смс.

Также с 1 октября 2023 года вступают в силу изменения, внесенные в Гражданский кодекс (ГК) РФ, в частности, касающиеся оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Теперь каждый собственник недвижимой вещи обязан участвовать в расходах и издержках по содержанию и сохранению общего имущества соразмерно со своей долей в праве на него.

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