29 сентября, 15:45Общество
Ученикам из новых регионов вручили российские паспорта в Музее Победы в Москве
20 школьников из новых регионов получили российские паспорта 29 сентября. Документы детям из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей вручили в Зале Славы Музея Победы в столице.
Мероприятие приурочено к 30 сентября – Дню воссоединения новых регионов с Россией. Паспорта школьникам вручили директор Музея Победы Александр Школьник и депутат Госдумы Сергей Колунов.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.