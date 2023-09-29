Ученикам из новых регионов вручили российские паспорта в Музее Победы в Москве

20 школьников из новых регионов получили российские паспорта 29 сентября. Документы детям из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей вручили в Зале Славы Музея Победы в столице.

Мероприятие приурочено к 30 сентября – Дню воссоединения новых регионов с Россией. Паспорта школьникам вручили директор Музея Победы Александр Школьник и депутат Госдумы Сергей Колунов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.