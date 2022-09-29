Москвичам рассказали, как работают временные пункты для призывников

Временные пункты для призывников в Москве работают по системе одного окна. Там можно оформить необходимые документы и банковскую карту, а также пройти медкомиссию или предоставить основание для отсрочки.

Мобилизованные москвичи начали получать обмундирование. Им выдают берцы, теплые куртки, термобелье и рюкзаки, а также сухие пайки.

Подписание договоров о принятии в состав России новых территорий пройдет в Кремле 30 сентября. Об этом сообщил журналистам Дмитрий Песков. Церемония состоится в 15:00 в Георгиевском зале. В ней примут участие представители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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