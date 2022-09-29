"Боевое братство": мобилизованные граждане будут отстаивать интересы своей Родины

Заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Евгений Ляпин заявил, что мобилизованные россияне будут отстаивать интересы РФ. Он рассказал, что решение о частичной мобилизации – необходимость для защиты Родины.

"Вся наша история показывает, что цель одна – получить ресурсы России", – поделился Евгений Ляпин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.