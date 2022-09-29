Новости часа: семьи мобилизованных в ВС РФ получат льготы и гарантии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семьи мобилизованных в ВС РФ получат льготы и гарантии, рассказали на портале "Объясняем.рф".

Также на портале сообщили, что лишенных прав россиян с военно-учетной специальностью "водитель" могут мобилизовать, но на другую позицию. Еще на портале есть информация о россиянах, которым положена бронь. Такая категория граждан получит удостоверение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации.