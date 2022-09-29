Новости часа: мобилизованные смогут получить статус ветерана боевых действий и льготы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мобилизованные смогут получить статус ветерана боевых действий и льготы. Об этом заявил Минтруд.

Сбербанк реструктуризирует кредиты небольшого бизнеса, чьи собственники были мобилизованы. Об этом сообщили в компании.

Бронь от мобилизации следует дать сотрудникам производителей комплектующих. Об этом рассказал генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Россиян, усыновивших четырех детей до 16 лет, не мобилизуют. Такую информацию предоставили на портале "Объясняем.рф".