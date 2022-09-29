"Хороший настрой – это главное": военный запаса поддержал призывников в военкомате

Москвичи продолжают прибывать на временные мобилизационные пункты. Один такой пункт работает в Музее Москвы. Его открыли 26 сентября. Отдельный блок отдали под медосмотр, там принимают все профильные врачи.

Многие, кто получил повестку или сам решил поучаствовать в частичной мобилизации, приходят в пункты с семьями. Поддержку им оказывают более опытные мобилизованные.

"Пришел, чтобы поддержать ребят. Ничего сложного нет. Мы прошли через это, будучи кадровыми офицерами. Желание, хороший боевой настрой – это самое главное", – рассказал один из военных запаса.

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