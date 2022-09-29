В поликлиники Подмосковья завезли почти 600 тыс насадок для введения вакцины "Спутник V"

Жители Московской области теперь могут получить вакцину от COVID-19 в назальной форме. В поликлиники завезли почти 600 тысяч насадок для введения "Спутника V" через нос. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Теперь можно выбрать – закапать препарат в нос или сделать укол. Никаких ограничений по этому поводу нет. Достаточно просто сказать в прививочном пункте, в какой форме нужно получить вакцину.

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