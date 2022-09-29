Новости часа: максимальной суммы долга для кредитных каникул по мобилизации нет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Максимальной суммы долга для кредитных каникул по мобилизации нет, рассказал Комитет ГД по финрынку.

Студенты очной формы обучения, которые не состоят в запасе, должны предоставить справку из вуза при выезде за границу. Об этом говорили специалисты горячей линии 112.

"РЖД" единовременно выплатит мобилизованным сотрудникам 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в холдинге.