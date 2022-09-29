"Родные поддерживают": призывник рассказал, как его семья отнеслась к повестке

В столице мобилизованных принимают во временных пунктах. Приходят туда те, кто получил повестку, а также добровольцы. Медкомиссия, беседа с психологом, военным комиссариатом – все можно пройти в одном месте. Пунктов в столице несколько.

"Я в войсках спецсвязи служил, связист. Родные, конечно, поддерживают. Понятно, что волнуются, но паники нет", – рассказал один из призывников.

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