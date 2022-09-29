Мобилизованные и контрактники в зоне СВО получат право на кредитные каникулы

Мобилизованным гражданам заморозят выплаты по кредитам. Всем, кого призывают, предоставили право на кредитные каникулы. Закон приняла Госдума, теперь его предстоит одобрить Совету Федерации.

Контрактники, служащие в зоне специальной военной операции, также получат возможность приостановить выплаты по займам, в том числе по ипотеке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.