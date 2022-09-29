Россиянам продолжили сообщать подробности о мобилизации на портале "Объясняем.рф"

Самые актуальные вопросы о частичной мобилизации собрал портал "Объясняем.рф". Сотрудники профильных ведомств отвечают на них и каждый день публикуют новую информацию.

Например, они сообщили, что солдата-срочника могут мобилизовать после его увольнения в запас. Кроме того, сотрудники ведомств сообщили, что человек, находящийся под административным надзором после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание по тяжкой статье, не может быт мобилизован.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.