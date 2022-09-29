"Любовь к Родине, к семье": призывник рассказал, ради чего прибыл в военкомат

Передвижение граждан, которые состоят на воинском учете, при частичной мобилизации не требует разрешения от военкоматов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее в Совфеде заявили о разночтениях в законе.

В столице мобилизованных принимают во временных пунктах. Приходят туда те, кто получил повестку, а также добровольцы. Медкомиссия, беседа с психологом, военным комиссариатом – все можно пройти в одном месте. Пунктов в столице несколько.

"Служил в войсках национальной гвардии поваром. За свою семью, за дочку, за жену, чтобы у них все было хорошо. Ну, и долг мой, я же служил, военный, а значит должен", – поделился один из призывников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.