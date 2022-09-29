РЖД выплатят мобилизованным сотрудникам 200 тысяч рублей

Компания "Российские железные дороги" выплатит своим мобилизованным сотрудникам по 200 тысяч рублей единовременно. Об этом сообщили в холдинге. Также дополнительные деньги полагаются после возвращения со службы – оклад в размере, который предусмотрен в договоре.

В РЖД подчеркнули, что все гарантии, льготы и компенсации по трудовому контракту для мобилизованных сохраняются в полном объеме, как и для их семей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.