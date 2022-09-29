Новости часа: законы о гарантиях мобилизованным вступят в силу в октябре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Законы о гарантиях мобилизованным гражданам и добровольцам вступят в силу в октябре. Об этом сообщили в Госдуме.

Минцифры просит руководство IT-компаний обеспечить мобилизованных сотрудников выплатами не менее 80% от зарплаты.

Служившие в армии других стран россияне, которые состоят в запасе ВС РФ, могут быть мобилизованы. Такая информация доступна на портале "Объясняем.рф".

МИСиС открыл для студентов и сотрудников ситуационный центр по вопросам частичной мобилизации.