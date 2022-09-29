Новости мира: в Латвии отказались сдавать деньги на снос советских памятников

Жители латвийского города Даугавпилс отказались сдавать деньги на снос советских памятников. В городском бюджете денег для демонтажных работ нет, рассказали в самоуправлении. Но за памятники жители Даугавпилса борются не только пассивно. Мэр города заявил, что власти повторно подали иск в Конституционный суд, чтобы сохранить мемориал советским воинам.

Азербайджан опроверг нарушение режима прекращения огня с Арменией. О срыве договоренности по перемирию ранее заявил Ереван. Там сказали, что армия Азербайджана открыла огонь на границе из минометов и крупнокалиберного стрелкового вооружения. В Минобороны Азербайджана объяснили, что их подразделения приняли адекватные ответные меры только в целях подавления огневых позиций противника. Боевые действия вспыхнули на границе двух стран в середине сентября. После призыва Москвы к сдержанности в Совбезе Армении заявили, что Баку и Ереван достигли договоренности о перемирии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.