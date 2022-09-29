Семь мобилизованных мужчин женились в Воронежской области в один день

В Богучаре Воронежской области в один день поженились сразу семь пар, в которых мужчины мобилизованы в армию. Военнослужащие начали проходить подготовку на полигоне Западного военного округа, поэтому невесты специально поехали к ним из соседней Белгородской области.

Одной из невест сделали предложение недавно. Девушка не стала терять времени на лишние сборы, взяла свое выпускное платье и отправилась к жениху, который пришел на регистрацию прямо из воинской части. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.