Материнский капитал в РФ проиндексируют по уровню фактической инфляции в 2023 году

Материнский капитал проиндексируют по уровню фактической инфляции в 2023 году. Об этом сообщил Минтруд РФ. На первого ребенка родители получат почти 600 тысяч рублей. Женщинам, которые родят второго, заплатят 780 тысяч.

Увеличатся с 1 января и пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Их повысят почти на 5%. Средний размер составит больше 20 тысяч рублей.

Следующее увеличение произойдет в 2024 году. А в 2025 запланировано сразу две индексации: в феврале и апреле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.