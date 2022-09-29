Семьи мобилизованных смогут оформить отсрочку платежей на собственные кредиты

Жена и другие члены семьи мобилизованных граждан смогут оформить отсрочку платежей в том числе и на собственные кредиты. Об этом рассказал глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

Госдума приняла сразу во II и III чтениях законопроект о кредитных каникулах для призванных. Срок кредитных каникул определит заемщик. Однако он не должен превышать срок военной службы мобилизованного. В этот период можно будет полностью приостановить исполнение обязательств или уменьшить размер платежей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.