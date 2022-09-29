Необходимая экипировка будет предоставляться мобилизованным

Тем, кто подпал под частичную мобилизацию, будет предоставляться вся необходимая экипировка. Об этом сказано на портале "Объясняем.рф".

Военнослужащих обеспечат всеми видами довольствия, включая обмундирование. Если у военнослужащего есть своя, более удобная экипировка, он сможет использовать ее.

В военторгах возник настоящий ажиотаж. Что стали раскупать в первую очередь? Подробнее в эфире телеканала Москва 24.