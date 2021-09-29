Мосгордума одобрила в первом чтении увеличение штрафов для шумных автомобилистов

Штрафы за нарушение тишины автомобилистами одобрили в первом чтении. Документ рассматривала Мосгордума.

Инициатива ужесточить наказание для шумных водителей принадлежала Сергею Собянину. Согласно проекту, запретить могут использование в позднее время машин и мотоциклов с демонтированными глушителями, а также тюнингованного транспорта, который не дает спать по ночам.

Нарушением покоя будет считаться шум с 23:00 до 07:00. Штрафы не фиксированные, в зависимости от мощности автомобиля. Минимум – пять тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.