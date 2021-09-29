МГД одобрила законопроект об ужесточении наказания за нарушение тишины в столице

Штрафы за нарушение тишины автомобилистами одобрили в Мосгордуме в первом чтении. Инициатива ужесточить наказание для шумных водителей принадлежала Сергею Собянину.

Согласно законопроекту, за нарушение покоя граждан и тишины в период с 23:00 до 07:00 вводится новая градация штрафов. За шум от звуковоспроизводящих устройств и механизмов звукоусиления с граждан могут взыскать 5 тысяч рублей, с юрлиц – 50 тысяч рублей.