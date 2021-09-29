Сотрудников Group-IB перевели из московского офиса на удаленку – СМИ

Московская штаб-квартира компании Group-IB, основателя которой арестовали по делу о госизмене, опустела. Сотрудников перевели на удаленку, пишут информационные агентства.

28 сентября там проходили обыски, а в среду, 29 сентября, Лефортовский суд на 2 месяца заключил под стражу гендиректора Илью Сачкова.

Подробнее о том, что происходит и скажется ли это на бизнес-климате в России, – в эфире телеканала Москва 24.