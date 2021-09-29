В Москве за сутки выявили 3 004 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб. Выздоровели за это время 1 938 человек.

В Московской области коронавирус подтвердился еще у 1 223 человек. Выписали по выздоровлению 1 026 пациентов.

Всего в России сегодня 22 430 новых случаев коронавируса. Бессимптомников чуть более 8,5%. Регионы с минимальными темпами суточного прироста – республика Алтай, Магаданская область, Бурятия и Сахалинская область.

В мире число случаев коронавируса с начала пандемии приближается к 234 миллионам. В настоящее время болеют 18 миллионов человек. В тяжелом и критическом состоянии – 91 тысяча пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.