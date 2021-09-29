Мораторий на депортацию мигрантов предложили продлить в России

Мораторий на депортацию нелегальных мигрантов предложили продлить в России. В настоящее время приезжие должны урегулировать свой правовой статус до октября. По мнению экспертов, увеличение сроков позволит большему количеству иностранцев успеть это сделать.

По данным МВД, ежегодно в России находятся от 9 до 11 миллионов мигрантов. Однако во время пандемии их численность сократилась до 5,5 миллиона человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.