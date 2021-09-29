Москвичам рассказали, как выбрать капусту

Цены на капусту снижаются примерно на 10–12 процентов каждую неделю. Сейчас килограмм белокочанной можно купить за 50–100 рублей.

О том, чем поздние сорта, которые сейчас на прилавках, отличаются от ранних, – в эфире телеканала Москва 24.