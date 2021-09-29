В регионах РФ возвращают ограничения из-за роста случаев COVID-19

В Саратовской области приостановили плановую госпитализацию в стационары. Коек для больных коронавирусом снова не хватает. Такая же ситуация и в Ростовской области, там заняты 90% ковидных мест.

Из-за стремительного роста заболеваемости в регионах снова вводят ограничения. Курская область возвращается к дистанционному обучению. В Ростовской области часть сотрудников переводят на удаленку. А Пермский край и Удмуртия вводят QR-коды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.