Водителям с судимостью могут запретить работать таксистами в РФ

В России шоферам с судимостью могут запретить работать в такси. Особенно тем, у кого тяжелая статья – убийство или грабеж. Законопроект уже внесли в Госдуму. Он также относится и к водителям общественного транспорта.

Если закон примут, работникам придется показывать справку об отсутствии судимости. Также работать не смогут водителями, судимые не только в России, но и в Киргизии, Казахстане, Белоруссии и Армении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.