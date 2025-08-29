Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 18:15

Общество

На московском НПЗ прошел финал Всероссийского конкурса "Лучший по профессии"

На Московском нефтеперерабатывающем заводе прошел финал Всероссийского конкурса "Лучший по профессии". В нем приняли участие более 500 работников нефтяной отрасли с разных регионов страны. Это операторы технологических установок, лаборанты, слесари, электромонтеры, сотрудники АЗС и другие специалисты.

Они проходили испытания, максимально приближенные к реальным производственным задачам. Для этого на площадке конкурса полигон и учебный центр оборудовали точными копиями промышленных установок и тренажерами виртуальной и дополненной реальности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

