На московском НПЗ прошел финал Всероссийского конкурса "Лучший по профессии"

На Московском нефтеперерабатывающем заводе прошел финал Всероссийского конкурса "Лучший по профессии". В нем приняли участие более 500 работников нефтяной отрасли с разных регионов страны. Это операторы технологических установок, лаборанты, слесари, электромонтеры, сотрудники АЗС и другие специалисты.

Они проходили испытания, максимально приближенные к реальным производственным задачам. Для этого на площадке конкурса полигон и учебный центр оборудовали точными копиями промышленных установок и тренажерами виртуальной и дополненной реальности.

