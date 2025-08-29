29 августа, 07:30Общество
Дни открытых дверей пройдут в детской больнице святого Владимира в сентябре
С 2 по 11 сентября в Москве пройдут дни открытых дверей в корпусе детской городской клинической больницы святого Владимира. Москвичи смогут увидеть обновленные отделения, осмотреть палаты и операционные.
Как отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, медпомощь, которую получат маленькие москвичи, вышла на новый уровень качества и комфорта. В больнице предусмотрены игровые зоны и комнаты отдыха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.