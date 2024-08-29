29 августа, 17:15Общество
"Москва помогает" продолжает сбор помощи для пострадавших в Курской области
Московские волонтеры с утра до вечера собирают самое необходимое для жителей Курской области. Москвичи несут в штабы "Москва помогает" вещи, необходимые для жителей Курской области.
В столице работают 14 штабов "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи. Они открыты в каждом округе с 10:00 до 19:00.
Каких вещей не хватает больше всего? И какие правила существуют по упаковке предметов гумпомощи? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.