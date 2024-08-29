Опрос показал, что 44% россиян продолжают работать в отпуске

По результатам опросов, больше 40% россиян вынуждены работать даже в отпуске. Более того, 7% продолжают ежедневно решать рабочие вопросы. Еще 23% иногда просматривают корпоративные чаты и почту, а 26% полностью посвящают это время отдыху.

При этом больше половины работников (54%) не берут с собой в отпуск ноутбук, 31% стараются оставить дома рабочий телефон и только 16% не расстаются с обоими гаджетами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.