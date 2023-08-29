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Общество

Будущие контрактники в столице рассказали, почему приняли решение записаться на службу

Будущие контрактники в столице рассказали, почему приняли решение записаться на службу

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На столичной улице Яблочкова продолжает работу единый пункт отбора на службу по контракту. Записаться туда можно по телефону 117 или на портале mos.ru. С собой нужно взять паспорт, военный билет, документы об образовании, свидетельства о браке и рождении детей, если есть. Все процедуры не занимают много времени.

"Защищать Родину, защищать семью. Кто если не мы?" – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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