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Будущие контрактники рассказали, почему решили принять участие в спецоперации

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На столичной улице Яблочкова продолжает работу единый пункт отбора на службу по контракту. Записаться туда можно по телефону 117 или на портале mos.ru. С собой нужно взять паспорт, военный билет, документы об образовании, свидетельства о браке и рождении детей, если есть. Все процедуры не занимают много времени.

"Принял решение Родину защищать. Все обдумал и приехал проходить здесь комиссию", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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