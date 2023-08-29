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Общество

Минувшая ночь в столичном регионе стала самой холодной за два месяца

Минувшая ночь в столичном регионе стала самой холодной за два месяца

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Как отметили синоптики, минувшая ночь в столичном регионе стала самой холодной за последние два месяца. Например, в поселке Черусти, расположенном в городском округе Шатура, была зафиксирована температура близкая к заморозкам и составила 1 градус тепла.

В ночь на 29 августа в столице столбики термометров опустились до 11 градусов. В течение дня воздух прогреется до 17 градусов. Синоптики спрогнозировали москвичам кратковременные дожди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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