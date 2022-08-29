Новости последнего часа: дожди и грозы обещают в Подмосковье вечером 29 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дожди и грозы обещают в Подмосковье в ближайшие часы, сообщили в МЧС.

Потребительский спрос в России постепенно восстанавливается, занятость удалось сохранить, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Семь человек пострадали при вынужденной посадке вертолета Ми-8 в Югре, прокомментировали в прокуратуре.