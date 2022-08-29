Россияне пожаловались на родительские чаты, выяснили аналитики. Недовольны 40% опрошенных.

Первое сентября еще не наступило, а некоторые родители уже вовсю стали обсуждать линейки, спорить о подарках или общаться не по теме. Телеканал провел в социальных сетях опрос об отношении к чатам – родительским и домовым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.