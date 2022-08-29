Несколько пожарных машин подъехали к торгово-развлекательному центру "Витте Молл" в Москве. Видео прислали очевидцы. Посетители предположили, что в здании пожар, хотя дыма не видно. Скорее всего, была эвакуация.

Как сообщили в МЧС, с центром все в порядке – у пожарных была тренировка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.