В Москве ожидаются кратковременные дожди с грозой 29 августа

В Москве действует желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр. 29 августа обещают кратковременные дожди с грозами. Но пока на улице солнечно и 26 градусов.

30 августа будет максимум 29 градусов.

Судя по прогнозам, климатическая осень придет синхронно с календарной. Дело в том, что на Москву идет холодный фронт. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.