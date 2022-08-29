Очередь из студентов образовалась в библиотеку на улице Вучетича

Десятки студентов стоят в очереди в библиотеку на улице Вучетича. Это библиотека стоматологического университета. Видео прислали очевидцы.

Написали, что очередь продвигается совсем не быстро. Там стоят за учебниками, чтобы успеть взять нужное количество перед началом занятий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.