Новости последнего часа: желтый уровень опасности из-за грозы объявили в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень опасности из-за грозы объявили в Москве и области, заявили в Гидрометцентре.

У Натальи Вовк, убившей Дарью Дугину, был сообщник. Он покинул РФ за день до преступления, сообщили в ФСБ.

В российских школах сохраняется требование об обязательном измерении температуры, прокомментировали в Роспотребнадзоре.