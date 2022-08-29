Москвичи показали кадры смога в Новокосине

В Москве очень скоро может измениться погода. А пока дымка так и остается в некоторых районах города. Эти кадры прислали жители района Новокосино. По их словам, ночью сильно пахло гарью, а в данный момент все рассеивается.

Запах гари все еще ощущается в некоторых районах Москвы в понедельник, 29 августа. Но в некоторых районах он стал ослабевать. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.