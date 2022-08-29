Российским школьникам будут измерять температуру перед уроками – Роспотребнадзор

Измерять температуру школьникам будут и в новом учебном году. Об этом газете "Известия" сообщили в Роспотребнадзоре.

Дети смогут учиться в одном классе постоянно, в образовательных учреждениях разрешат массовые мероприятия на открытом воздухе и в школу нужно будет приносить меньше справок.

Какие еще изменения ждут школьников с 1 сентября? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.