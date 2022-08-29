Более 5 тысяч спортсменов установили новый мировой рекорд в Парке Горького

В Москве установили новый мировой рекорд. В Парке Горького более пяти тысяч спортсменов синхронно держали планку целую минуту. Для такого упражнения это хороший результат.

Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году в городе Невинномыск, Ставропольский край. Тогда там собрались 4,5 тысячи участников. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.