Новости мира: в Белграде прошло шествие за традиционные ценности и единство Сербии

В Белграде прошло шествие за традиционные ценности и единство Сербии. Десятки тысяч жителей вышли на улицы, чтобы в том числе показать солидарность с Россией. Участники акции шли с флагами и иконами. Все завершилось мирно. Это уже вторая такая демонстрация за последние две недели.

Сербские фанаты почтили память погибшей журналистки Дарьи Дугиной. Болельщики "Црвены Звезды" прямо во время футбольного матча развернули огромный плакат. Там было написано: "Дарья Дугина – вечная память". Все происходило под звуки "Катюши".

В Нью-Йорке акция в защиту фермерских животных завершилась скандалом. Веганы вышли на улицы и потребовали отказаться всем от мяса. Но все испортил незваный участник демонстрации. Чтобы доказать, что есть и другое мнение, мужчина прямо на глазах активистов с удовольствием съел шашлык. Все закончилось оскорблениями.

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